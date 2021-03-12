Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что новую встречу "Нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) планируют на апрель.

Об этом сообщает РИА "Новости" в пятницу, 12 марта.

"Сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где принимает участие Ермак (глава Офиса президента Украины Андрей Ермак - Ред.), и, соответственно, Козак - советник Путина, и другие. Они как раз и решают этот главный вопрос о проведении встречи на наивысшем уровне. Планируется пока, наверное, на апрель", - сказал Кравчук.

В то же время Кравчук уточнил, что точно говорить о её проведении пока рано, поскольку "предвидеть позицию России очень трудно".

"Как оно будет на самом деле, сказать трудно, потому что предвидеть деятельность или позицию России очень трудно. Она меняется буквально каждый день", - заявил глава украинской делегации в ТКГ.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина пока нет встречи лидеров "нормандской четверки".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новой встречи "Нормандской четверки". Также он добавил, что если она не состоится, то он планирует встретиться с каждым из лидеров стран отдельно.

После чего в Управлении пресс-службы президента России прокомментировали "Стране" заявление Зеленского о желании проведения двухсторонних встреч с лидерами "Нормандской четверки" и заявили, что в Кремле готовы быстро рассмотреть такое предложение, если оно поступит.