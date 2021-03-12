Военный самолет, поврежденный в Василькове Киевской области, оказался модернизированным истребителем МиГ-29МУ1.

Об этом информирует портал "Мілітарний".

"По обнародованным снимкам удалось установить, что самолет имеет бортовой номер 08, именно его передавали летом 2018 году 40-й бригаде тактической авиации", - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел в среду, 10 марта. По данным СМИ, капитан ВСУ на военном аэродроме под Киевом сел за руль автомобиля нетрезвым и врезался в самолет. В результате летательный аппарат загорелся, пожарным удалось быстро ликвидировать огонь. Водитель получил травмы.

Ранее мы писали о том, как в Луганской области солдата ВСУ застрелил сослуживец. Виновный в инциденте признался в убийстве и сообщил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.