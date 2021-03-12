Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Никита Потураев угодил в Единый реестр коррупционеров за то, что забыл сообщить о существенных изменениях в имущественном состоянии и таким образом нарушил требования финансового контроля.

В 2020 году суд признал Потураева виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-6 админкодекса и на нардепа был наложен штрафа в размере 1 700 гривен.

Напомним, что Никита Потураев забыл указать в декларации покупку нового автомобиля.

Ранее "Страна" писала о том, что слуга народа Потураев предложил переименовать на украинских картах Россию в Московию.

Также мы сообщали, что нардеп Потураев ожидает принятие репрессивного законопроекта "О медиа" до конца весны.