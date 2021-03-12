Происхождение коронавирусной инфекции Covid-19, отчет о котором обещают выпустить 15 марта, будет определено "довольно скоро, в течение следующих нескольких лет".

Об этом на брифинге для прессы в среду заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Питер Дасзак, передает "Associated Press".

Происхождение пандемии понимается как момент, когда она перешла от животных к людям. В ВОЗ считают, что это произошло где-то недалеко от города Ухань в Китае.

"Существовал канал из Уханя в провинции Южного Китая, где самые близкие родственники вирусов (коронавируса) обнаружены у летучих мышей", - сказал Дасзак.

По его словам, торговля дикими животными была наиболее вероятным объяснением того, как Covid-19 прибыл в Ухань, где были обнаружены первые случаи заболевания людей.

"Я убежден, что мы узнаем это довольно скоро в течение следующих нескольких лет", - сказал Дасзак относительно происхождения вспышки. "Мы можем получить действительно важные данные о том, откуда это взялось и как оно возникло".

Отметим, что это противоречит заверениям Китая о том, что болезнь пришла в страну из-за рубежа. Кроме того, стало ясно, что исследовательская миссия ВОЗ в Ухане провалилась. Поскольку "несколько лет" означает, что никаких прямых данных в Китае международным медикам получить не удалось.

Дасзак сказал, что научная миссия, к сожалению, была омрачена политикой. Миссия под руководством ВОЗ была отложена на несколько месяцев, и агентство здравоохранения ООН было обвинено бывшим президентом США Дональдом Трампом и другими в помощи Китаю в сокрытии вспышки Covid-19 на начальных этапах. Как и во всех миссиях ВОЗ, члены группы и маршрут поездки должны были быть одобрены Китаем.

Напомним, согласно традиционной гипотезе, коронавирус распространился по миру из Китая, где его впервые идентифицировали в декабре 2019 года.

В то же время Национальный институт рака IRCCS Миланского фонда выяснил, что еще в сентябре 2019 года 14% добровольцев в Италии, принимавших участие в исследовании рака легких, имели антитела к новому коронавирусу, существовавшему в стране, вероятно, еще летом.