Действительный вид на жительство в Польше есть уже у более 250 граждан Украины. В основном соответствующие документы получают молодые люди в возрасте до 40 лет, которые приезжают в страну работать.

Об этом в пятницу, 12 марта, "Польскому радио" сообщил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк.

По данным чиновника, граждане Украины находятся в Польше в основном кратковременно, на основе безвизового режима или на основании виз.

"Однако все больше из них хотят оставаться в стране на более длительный период. Об этом свидетельствует растущее число заявлений на получение разрешения на проживание и группа людей, у которых уже есть такие документы", - сказал Дудзяк.

По его словам, около 80% граждан Украины, находящиеся в Польше, имеют разрешение на временное проживание, которое может действовать максимум три года.

"Подавляющее большинство из них (видов на жительство - Ред.) выдаются в связи с принятием на работу - это примерно 73% случаев. Следующими наиболее распространенными целями пребывания в Польше являются семейные вопросы - примерно 12% и образование - примерно 5%", - сообщил представитель Управления по делам иностранцев.

В основном украинцы живут в воеводствах, в составе которых входят большие города. Самые популярные воеводства - Мазовецкое (52 тысячи украинцев), Малопольское (31 тысяча украинцев) и Великопольское (29 тысяч).

По данным Управления, из более 250 тысяч граждан Украины с действительным видом на жительство, примерно 61% - это люди в возрасте 18-40 лет. Дети и подростки в возрасте до 18 лет составляют примерно 12%, а люди старше 40 лет - примерно 27%.

В ведомстве добавили, что приведенные выше данные не учитывают лиц, временно находящихся в Польше на основе безвиза или на основании виз. Они также не включают тех, у кого есть разрешения на временное проживание, срок действия которых временно продлен из-за введения состояния эпидемии.

Ранее мы писали о том, как украинцы занимались изготовлением фиктивных документов, а также оказанием содействия в нахождении в Польше для более тысячи иностранцев вопреки действующему законодательству.

Также "Страна" рассказывала, что каждый украинец, который легально находится на польской территории, но не имеет возможности получить медицинскую страховку, сможет бесплатно привиться от коронавирусной инфекции Covid-19.