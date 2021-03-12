С пятницы, 12 марта, в Житомирской области, которая с 3 марта внесена в "красную" зону карантина, запретили движение автобусов.

Об этом со ссылкой на Житомирскую облгосадминистрацию сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Из-за рекордного количества зараженных Covid-19 в регионе (1310 человек за последние сутки) с сегодняшнего дня прекращают работу рейсовые автобусы на пригородных, междугородных и внутриобластных маршрутах. Также в регионе остановили городской транспорт, так что полиция будет внимательно следить за перевозчиками и штрафовать нарушителей.

Городские власти Житомира приняли решение пока не прекращать работу общественного транспорта, но в ОГА говорят, что полиция, выполняя задачу областного руководства, может проверять и их. Восстановление движения станет возможным только после выхода региона из красной зоны.

Кроме того, в Житомире и Бердичеве городские власти закрыли школы и садики. В областном центре каникулы продлятся с 9 по 21 марта, а в Бердичеве дата их окончания пока неизвестна.

Напомним, ограничения на продажу билетов на поезда в "красную" зону карантина продлили до 19 марта.

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