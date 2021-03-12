Во французском Меце вооруженный ножом 15-летний ученик колледжа Филиппа де Виньель угрожал убийством учителю и был задержан сотрудниками полиции. Инцидент произошел утром в пятницу, 12 марта.

Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Школьника задержали после того, как он сам обратился в полицию и заявил о намерении убить учителя. При себе у парня был нож с 30-сантиметровым лезвием.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что инцидент не имеет под собой террористического или религиозного подтекста. Речь идет о споре между преподавателем и учеником. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, что на днях во Франции 13-летняя школьница призналась, что оболгала учителя, которого после этого обезглавили.

Также мы сообщали, что украинец в Воронеже зарезал учительницу математики ради сумки с деньгами и мобильного телефона.