Власти Италии, которые ранее ограничили передвижение граждан между регионами, намерены ввести локдаун на пасхальные выходные - согласно западному обряду, они продлятся с 3 по 5 апреля. Все магазины, не продающие товары первой необходимости, в этот период будут закрыты.

Об этом в пятницу, 12 марта, со ссылкой на проект указа информирует агентство Reuters.

Ожидается, что локдаун с 3 по 5 апреля поможет стране справиться с новой вспышкой случаев коронавируса и госпитализаций. В эти дни итальянцам будет разрешено покидать свои дома только с целью работы, по состоянию здоровья или по причине чрезвычайных обстоятельств.

В документе говорится, что с понедельника, 15 марта, будут ужесточены ограничения в "желтых" регионах страны с низким уровнем риска заражения коронавирусом. В этих регионах передвижение между городами будет ограничено, а рестораны и бары закроют. Этот указ будет утвержден в пятницу, 12 марта.

В четверг, 11 марта, в Италии выявили 25 673 случая коронавируса и 373 летальных исхода от Covid-19. В начале месяца правительство Марио Драги ужесточило ограничения для "красных" зон. В этих регионах закрыты бары, рестораны, магазины, средние и начальные школы. Жителям "красной" зоны рекомендуется оставаться дома.

Напомним, ранее в Италии выборы в органы местной власти перенесли с весны на осень из-за текущей эпидемиологической ситуации в стране.

Также мы писали о том, что число смертей в Италии в прошлом году стало самым большим с 1945 года. Этому поспособствовала пандемия коронавируса.