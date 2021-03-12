Всемирный экономический форум, которой проводится в швейцарском Давосе, решил удалить со своего сайта информацию о княгине Ольге, которую он включил в список выдающихся женщин, сформировавших мир, после возмущений по этом поводу экс-президента Украины Петра Порошенко.

Список опубликован на сайте форума.

В публикации, размещенной 8 марта, где раньше находилось описание княгини Ольги, появилась пометка со словами: "Правка: в предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили это упоминание из-за противоречивых исторических данных".

В четверг, 11 марта, Порошенко на своей странице в Телеграме опубликовал пост, в котором возмутился тем, что княгиню Ольгу назвали "российской правительницей и основоположницей современной России, а ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном".

Как пояснил экс-президент, "княгиня Ольга никак не может считаться прародительницей Российской Федерации, ведь Московское княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти". В связи с этим Порошенко призвал представителей форума "исправить ошибки".

Справка. Княгиня Ольга правила Киевской Русью с 945 до 960 года в качестве регента при малолетнем сыне Святославе, после гибели ее мужа, киевского князя Игоря Рюриковича. Первая из правителей Руси приняла христианство, считается святой равноапостольной Русской православной церкви.

Напомним, 8 марта мы писали, что колонну Женского марша в Киеве возглавили "княгиня Ольга" и "Леся Украинка".

Также мы рассказывали, что в метро Киева появилась скандальная реклама канала Порошенко со словами "Включай 5-й! Москалей это бесит".