В городе Васильков Киевской области произошло чрезвычайное происшествие. Автомобиль врезался в военный самолет. В результате водитель авто пострадал и был доставлен в больницу.

Об этом пресс-служба Воздушного командования "Центр" на своей странице в Facebook.

"10 марта в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр" после завершения летной смены в темное время суток, произошло ЧП. В ходе буксировки самолета на авиационную стоянку автомобиль столкнулся с летательным аппаратом, в результате чего произошло возгорание, которое было своевременно локализовано силами пожарного подразделения части", - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель авто травмировался. Сейчас его состояние удовлетворительное, он находится под опекой врачей.

На месте происшествия работают правоохранители. В воинской части проводится служебное расследование, причины происшествия выясняются.

Телеграм-канал "Украина. Сейчас" сообщил, что за рулем находился исполнительный обязанности инженера 2-й эскадрильи в/ч А1789 (40-я авиабригада тактической авиации в Василькове) капитан Ш. 1974 года рождения. Также указано, что он был в нетрезвом состоянии.

Также стало известно, что водитель получил ушиб грудной клетки и мягких тканей лица.

Как сообщает "Регионалити" в своем Telegram, за рулем авто был пьяный капитан ВСУ. По их данным, машина принадлежит ему.

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