Единственную представительницу Украины в UFC (смешанные единоборства) Марину Мороз раскритиковали подписчики в Instagram после того, как она предложила свои поклонникам купить ее обнаженные фото.

В своем аккаунте Instagram Мороз опубликовала снимок в купальнике, где ее пятая точка была прикрыта красным сердечком. Под фото спортсменка предложила подписчикам перейти на сайт, где за 9,99 долларов в месяц можно получить полный доступ к ее откровенным фотографиям.

Однако многие подписчики были возмущены предложением Мороз. Некоторые не поняли, зачем она прикрыла свои ягодицы, а другие были разочарованы тем, что боец решила таким способом заработать, назвав ее "проституткой".

Затем Мороз опубликовала в "сторис" скриншот сообщения от Instagram о том, что фото удалено из-за нарушения правил сообщества.

"Хейтеры, вы пид.ы", — подписала скриншот Мороз.

Напомним, ранее мы писали, что знаменитая украинская спортсменка Марина Бех-Романчук показала себя в купальнике на фоне зимних Карпат.

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