В субботу, 13 марта, атмосферный фронт с Атлантики принесет в Украину потепление. Однако будет оно недолгим, уже через неделю в стране снова пойдет снег.

Об этом со ссылкой на замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталью Голеню сообщает "Украина 24".

"Завтра воздух с Атлантики потеснит и морозы, и холодную погоду с территории Украины", - сказала она.

По словам метеоролога, температура воздуха 13 марта поднимется до +5...+10 градусов. Такая погода продержится до вторника, 16 марта.

"А 17-18 марта мы будем снова ожидаем циклон, там будет ухудшение погодных условий. Снова осадки в виде дождя и мокрого снега. И после этого снова уже зайдет холод, ночная температура будет 2-7 мороза, а дневная - около 0-5 градусов тепла, не больше", - сказала Наталья Голеня.

По ее оценкам, такая погода, включая снег, является типичной для марта.

"Это не редкая аномалия, что у нас есть осадки в виде снега. Мы помним 23 марта 2013 года, когда нас совсем замело снегом до полуметра. Поэтому это довольно нормальная погода", - сказала Голеня.

Напомним, из-за непогоды киевских водителей предупреждили о гололеде.

Также мы писали о том, что украинцев предупредили о штормовом ветре почти во всех регионах и мощном снегопаде в Карпатах.