В Днепре главред местного интернет-издания "Лица" Алена Гарагуц набросилась на корреспондентку телеканала ДніпроTV Яну Богославскую и оттаскала ее за волосы.

Инцидент произошел в коридоре суда Амур-Нижнеднепровского района Днепра, где слушается дело по иску Днепровского горсовета о защите деловой репутации к нардепу Максиму Бужанскому, а также к изданию "Лица".

О скандале пишет местное издание "Днепр оперативный".

Журналистка ДніпроTV пыталась выяснить у главреда "Лиц" на камеру, почему ее издание обвиняет телеканал в фейковых новостях. В свою очередь главред "Лиц" требовал, чтобы оппонентка ответила, сколько денег из городского бюджета потрачено на адвокатов. Журналистка вновь спросила главреда про фейки после чего Гарагуц атаковала Богославскую.

Драку между журналистками прибежали разнимать охранники, услышав крики женщин.

После случившегося Яна Богославская заявила о нападении в полицию.

Ранее "Страна" писала о том, что суд присудил рекордную компенсацию журналисту Волкову, которого СБУ обвиняла в сепаратизме.

Также мы сообщали, что суд Одессы приговорил нападавшего на журналистов "7 канала" к двум годам условно.