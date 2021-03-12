Вслед за европейскими странами в Таиланде приостановили использование оксфордской вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за возможного риска появления тромбов.

Об этом пишет "Metro" в пятницу, 12 марта.

"Инъекции вакцины для тайцев должны быть безопасными, нам не нужно спешить. Хотя качество AstraZeneca хорошее, некоторые страны попросили отсрочку. Мы отложим (тоже - Ред.)", - заявил советник национального комитета по вакцинам против Covid-19.

12 марта в Таиланде должны были начать вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca, однако сейчас ее отложили. Также сегодня отложили вакцинацию премьер-министра Праюта Чан-Оча и нескольких членов правительства.

В свою очередь, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что среди пяти миллионов европейцев, которым сделали прививку, у 30-ти человек появились тромбы и добавило, что такое количество тромбов у вакцинированных людей "не выше, чем у населения в целом".

"В настоящее время нет никаких указаний на то, что вакцинация вызвала тромбы, которые не указаны как побочные эффекты этой вакцины", - добавили в EMA.

Напомним, после прививки "АстраЗенекой" в Австрии умерла женщина, а вторая была госпитализирована. В обоих случаях они получили дозу из одной партии, а вскоре у них в организме обнаружили смертельно опасные тромбы. После этого другие страны Евросоюза начали ограничивать использование оксфордской вакцины. Сегодня от использования этой вакцины отказались и в Болгарии.

После того, как страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca компания объявила о том, что приняла решение сократить объем поставок своей вакцины в Евросоюз.