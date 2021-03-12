Польза вакцины от коронавирусной инфекции "AstraZeneca" превышает ее негативные свойства.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает "РИА Новости".

В организации рекомендуют продолжить вакцинацию препаратом "AstraZeneca". Сообщается, что сейчас Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проводит расследование возможных побочных эффектов после прививки вакциной.

В данный момент прямой связи между проблемами со здоровьем вакцинированных и влиянием препарата не установлено.

Напомним, недавно после сообщений о серьезных побочных эффектах ряд стран решил приостановить вакцинацию "AstraZeneca". Так, в Австрии остановили вакцинацию одной из партий препарата "AstraZeneca" после того, как после прививки умерла одна женщина, а вторая попала в больницу.

Кроме того, глава Минздрава Австралии попал в больницу после прививки вакциной "AstraZeneca".

Затем прививку перестали делать Норвегия и Дания. Позже к ним присоединилась и Италия.