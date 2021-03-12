ВОЗ рекомендует продолжить вакцинацию AstraZeneca, несмотря на массу побочных эффектов
Польза вакцины от коронавирусной инфекции "AstraZeneca" превышает ее негативные свойства.
Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает "РИА Новости".
В организации рекомендуют продолжить вакцинацию препаратом "AstraZeneca". Сообщается, что сейчас Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проводит расследование возможных побочных эффектов после прививки вакциной.
В данный момент прямой связи между проблемами со здоровьем вакцинированных и влиянием препарата не установлено.
Напомним, недавно после сообщений о серьезных побочных эффектах ряд стран решил приостановить вакцинацию "AstraZeneca". Так, в Австрии остановили вакцинацию одной из партий препарата "AstraZeneca" после того, как после прививки умерла одна женщина, а вторая попала в больницу.
Кроме того, глава Минздрава Австралии попал в больницу после прививки вакциной "AstraZeneca".
Затем прививку перестали делать Норвегия и Дания. Позже к ним присоединилась и Италия.