В ночь с субботы 27 марта на воскресенье 28 марта Украина переходит на летнее время. Часы придется перевести на один час вперед.

Есть вероятность, что этот перевод будет одним из последних в Украине. Этой весной Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, которым в стране будет установлено одно время круглогодично. Правда, каким оно будет, пока неизвестно.

Изначально летнее и зимнее время вводилось для экономии электроэнергии. Сейчас, утверждают власти, особого финансового выигрыша нет. Зато перевод часов негативно сказывается на состоянии здоровья людей.

Дважды в год украинцы вынуждены менять жизненный ритм, время пробуждения и отправления ко сну. Особенно негативно это сказывается на людях, у которых проблемы с давлением и сердечно-сосудистой системой.

По мнению экспертов, в возможной отмене перевода часов в Украине есть и политическая подоплека. Об этом читайте в нашем материале: "Заживем по московскому времени?"

Но пока законопроект не принят в целом и не вступил в силу нужно начинать готовить организм к жизни по летнему времени. Главный совет в связи с этим - ложиться спать позже. По ссылке - об этой и других рекомендациях врачей.