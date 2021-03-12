Экс-генеральный прокурор, а ныне телеведущий Юрий Луценко включил в число стран "Нормандского формата" Италию.

Об этом Луценко заявил в премьерном выпуске ток-шоу "Прямым текстом с Юрием Луценко" на "5 канале".

"Президент Зеленский, насколько я знаю, встречался с Путиным. Главным человеком, который готовил эту встречу был снова-таки тот же Андрей Ермак. На этой встрече были президент Франции, канцлер Германии, премьер Италии - так называемый "Нормандский формат", - заявил Юрий Луценко, рассказывая о том, что саммит 2019 года был для Зеленского провальным.

Таким образом "Нормандскую четверку", в которую входят Германия, Франция, Россия и Украина он расширил пятой страной - Италией.

Напомним, ранее "Страна" разбиралась, зачем Юрий Луценко стал телеведущим и при чем здесь американские санкции.

Также мы писали о том, что в прошлом сентябре стало известно, что Юрий Луценко борется с онкологией.