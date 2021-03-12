У берегов Африки пираты атаковали танкер с украинцами на борту - СМИ
Пираты напали на танкер "Davide B", который плыл у берегов Бенина в Гвинейском заливе. В результате были захвачены в плен пятнадцать членов экипажа, среди которых есть украинцы.
Об этом сообщает издание "Splash".
Всего на судне находился 21 человек, включая граждан Украины, Румынии и Филиппин. По данным издания, шесть моряков целы и невредимы и остаются на судне. Также на борт прибыли сотрудники службы безопасности.
По данным консалтинговой компании по безопасности на море "Dryad Global", на танкер "Davide B", построенный в 2016 году и принадлежащий голландской компании "De Poli Shipmanagement", поднялись девять вооруженных людей.
Как пишет ресурс "FleetMon", на танкере перевозили химические вещества из Риги в Лагос, Нигерия. Судно шло под флагом Мальты.
В МИД Украины заявили, что проверяют информацию о захвате украинских граждан.
Напомним, в феврале освобожденные из Нигерии украинские моряки вернулись в Украину. В декабре прошлого года их также захватили в Гвинейском заливе.
Также в июле 2020 года у берегов Нигерии пираты похитили 13 моряков. Среди них было четыре украинца.