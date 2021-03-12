Скандал разгорается вокруг клипа на песню "Шум", с которой группа Go_A будет представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2021". Зоозащитники изучили видеоряд клипа и обвинили музыкантов в эксплуатации редкой птицы, занесенной в Красную книгу Украины.

"Сразу несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили UAnimals, что в клипе сняли не обычную птичку, а представителя вида "Курганник степной", который в Украине находится под угрозой исчезновения", - говорится в сообщении организации в организации UAnimals.

Зоозащитники заявили, что в Украине таких птиц крайне мало и они требуют осторожного обращения с ними.

"В середине прошлого века численность этого вида на нашей территории настолько уменьшилось, что его даже считали пропавшим. Сейчас курганник понемногу возрождается и сегодня численность вида в Украине составляет около двух сотен пар. Это очень шаткий баланс, поэтому этих птиц надо беречь, а не эксплуатировать ради развлечений ", - добавили в UAnimals.

Также зоозащитники напомнили, что поскольку курганник внесена в Красную книгу Украины, то владение этой птицей должно подтверждаться специальными документами.

"Даже действующий, крайне несовершенный закон определяет, что эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях только в научных и селекционных целях, прежде всего для размножения, расселения и разведения в искусственно созданных условиях, а также для воспроизведения популяций с разрешения центрального органа исполнительной власти. На практике такие разрешения в Украине не выдаются ", - объясняют в сообществе.

Ранее "Страна" писала о том, что песню от Беларуси не допустили на "Евровидение", организаторы просят ее переписать или заменить.

Также мы сообщали, что на Евровидение от России поедет таджикская певица с песней на русском и английском языках.