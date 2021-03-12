Вслед за многими европейскими странами в Болгарии приостанавливают вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Бойко Борисова сообщает издание "Vesti" в пятницу, 12 марта.

"Пока точный и четко подтвержденный диагноз не поступит в письменной форме от Европейского агентства по лекарственным средствам - использование вакцины Astra Zeneca будет приостановлено", - заявил он.

Премьер напомнил, что контракты с производителями вакцин были заключены Еврокомиссией и одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам.

По словам Бойко министр здравоохранения профессор Костадин Ангелов заявил о своей готовности издать приказ о временной приостановке использования оксфордской вакцины в Болгарии до тех пор, пока не будут проведены все проверки Болгарского исполнительного агентства по лекарственным средствам и Европейского агентства по лекарственным средствам.

Министр также сообщил, что вчера были вакцинированы более 15 тысяч человек, а сегодня вакцинация еще продолжается.

Напомним, сначала в Австрии остановили вакцинацию одной из партий препарата AstraZeneca. Это случилось после того, как после прививки умерла одна женщина, а вторая попала в больницу.

Также рассказывали, что в Южной Корее после прививки AstraZeneca скончались восемь человек.

А ране сообщали, что в Эстонии умер молодой спасатель, который привился от коронавируса вакциной AstraZeneca.