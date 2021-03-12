Винницкие правоохранители разоблачили преступную группировку, которая присваивала миллионы бюджетных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц и направляла их на финансирование криминалитета.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Членам организованной преступной группы объявили о подозрении. По месту жительства фигурантов в Виннице и Киеве провели обыски, в ходе которых правоохранители изъяли денежные средства и вещественные доказательства их преступной деятельности.

"На основании поддельных документов злоумышленники с помощью посторонних лиц, которые за вознаграждение выдавали себя за истинных вкладчиков неплатежеспособных банковских учреждений, получали деньги из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В дальнейшем присвоенные преступным путем миллионы гривен бюджетных средств уходили на финансирование криминалитета", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, среди шести активных членов группировки были лица, имеющие определенное влияние в криминальных кругах. Один из них - гражданин России. Участникам преступной группы объявили о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) УК. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве группировка во главе с нотариусом завладела 17 квартирами, дожидаясь смерти одиноких людей.

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