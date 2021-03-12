Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело по факту убийства в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). Обвинительные заключения утверждены в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, которым инкриминирют убийство Иванькова, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов, сообщает "Интерфакс".

По данным следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Московской области Илья Симония, намереваясь изменить сферу влияния в преступном сообществе, организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек упоминаемых лиц, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу.

28 июля 2009 года в Иванькова произвели несколько выстрелов, когда тот выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. 9 октября 2009 года криминальный авторитет скончался в больнице.

Ранее "Страна" писала о том, что криминального авторитета Горадзе не пустили в Одессу, он угрожал перерезать себе вены лезвием из пиццы.

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