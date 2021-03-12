В "красном" Тернополе развлекательные заведения, которые нарушают карантинные ограничения, ожидают отключения воды, отопления и других коммуникаций. Прежде всего речь идет заведениях, которые работают в ночное время.

Об этом заявил мэр города Сергей Надал заявил в своем видеообращении.

"В последнее время есть очень много информации от контролирующих органов, что многие субъекты хозяйствования в нашем городе, особенно развлекательные заведения, ночные заведения, которые имеют право на ночную торговлю, нарушают карантинные требования, тем самым создавая угрозу распространения инфекции", - заявил мэр.

Также он добавил, что правоохранителям, управлению торговли и управлению ЖКХ поручено усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений этими учреждениями.

"В случае необходимости и если будет доказано, что работа таких заведений способствует распространению инфекции, то речь пойдет об отключении воды, работы канализации, тепла и других сетей", - заявил мэр Тернополя.

Он добавил, что отключенияе коммуникаций - это вынужденная мера для того, чтобы избежать распространения коронавируса в Тернополе и выйти из "красной" зоны карантина.

Надал о развлекательных заведениях - с 4:45

Напомним, на данный момент Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская область входят в "красную" зону карантина.

Также мы рассказывали, что Киев и девять областей оказались в шаге от "красной" зоны карантина.