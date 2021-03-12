Мэр Тернополя пригрозил отключить воду и отопление нарушающим карантин ночным заведениям
В "красном" Тернополе развлекательные заведения, которые нарушают карантинные ограничения, ожидают отключения воды, отопления и других коммуникаций. Прежде всего речь идет заведениях, которые работают в ночное время.
Об этом заявил мэр города Сергей Надал заявил в своем видеообращении.
"В последнее время есть очень много информации от контролирующих органов, что многие субъекты хозяйствования в нашем городе, особенно развлекательные заведения, ночные заведения, которые имеют право на ночную торговлю, нарушают карантинные требования, тем самым создавая угрозу распространения инфекции", - заявил мэр.
Также он добавил, что правоохранителям, управлению торговли и управлению ЖКХ поручено усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений этими учреждениями.
"В случае необходимости и если будет доказано, что работа таких заведений способствует распространению инфекции, то речь пойдет об отключении воды, работы канализации, тепла и других сетей", - заявил мэр Тернополя.
Он добавил, что отключенияе коммуникаций - это вынужденная мера для того, чтобы избежать распространения коронавируса в Тернополе и выйти из "красной" зоны карантина.
Надал о развлекательных заведениях - с 4:45
Напомним, на данный момент Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская область входят в "красную" зону карантина.
Также мы рассказывали, что Киев и девять областей оказались в шаге от "красной" зоны карантина.