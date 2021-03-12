По состоянию на утро пятницы, 12 марта, в столице и семи областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с Covid-19.

Об этом свидетельствует информация Министерства здравоохранения.

Согласно обновленным данным, в Киеве показатель госпитализаций составляет 73,7. Отметим, что норма составляет 60 на 100 тысяч населения.

Также этот показатель превышен в Ивано-Франковской (130,5), Винницкой (121,2), Черновицкой (89,1), Житомирской (87,6), Закарпатской (87,3), Николаевской (77,4) и Хмельницкой (66,6) областях.

Также в "красной" зоне остаются четыре региона, в "оранжевой" - еще девять. В частности "красными" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Напомним, сегодня мы рассказывали о ситуации с койками для больных Covid-19 в Ивано-Франковской области. Там койки с доступом к кислороду загружены более чем на 84%.

Также сообщали, что за минувшие сутки в Украине с коронавирусом госпитализировали 3 843 человека.