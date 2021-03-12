Спикер Кремля Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, вакцинировался ли президент России Владимир Путин от коронавирусной инфекции.

"Президент сам обещал сообщить, когда он привьется", - заявил представитель Кремля, как передает Gazeta.

Напомним, месяц назад Владимир Путин заявил, что собирается вакцинироваться от коронавируса российским препаратом "Спутник V", который он считает лучшим в мире.

Также президент РФ добавил, что прививку он планирует сделать согласно своему плану иммунизации и без присутствия камер.

Как сообщалось, главный американский инфекционист Энтони Фаучи положительно высказался о российской вакцине против коронавируса.

Также мы писали о том, что скандал вокруг закупки Спутник V стал причиной отставки главы Минздрава Словакии.

А мэр аргентинского города сделал прививку российской вакциной, держа в руках портрет Путина.