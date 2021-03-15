Неделя с 15 по 21 марта будет иметь ряд ключевых особенностей. Во-первых, Марс будет находиться в созвездии Близнецов и способствовать оперативной и ловкой профессиональной деятельности. Ряд задач может пройти в суете, однако многие знаки зодиака будут подвижными и любознательными в этот период.

16 марта, когда Меркурий будет в Рыбах, манера общения может стать чувственной и интуитивной, а мысли будут идеалистичными и духовными. В этот день Солнце будет также в Рыбах, что гарантирует благополучие набожным, дружелюбным и сопереживающим людям. Плутон в Козероге поможет сублимировать энергию, направляя ее на главную цель.

20 марта, когда Солнце перейдет в Овна, ситуации и обстоятельства могут складываться импульсивно и делать людей раздражительными, поэтому период будет удачен для прирожденных лидеров и достаточно честолюбивых натур.

Неделя завершится Венерой в Овне (21 марта) - это самый страстный и влюбчивый период, удачный день для ярких и энергичных людей.

Ниже разберем прогноз для каждого знака Зодиака на предстоящую неделю, а отдельно - лунный календарь.

Овны (21.03 - 20.04)

У Овнов неделя будет активной и благоприятной для поездок. Достаточно обсуждать свои грандиозные идеи и ходить вокруг да около - закатывайте рукава и принимайтесь за дело. Многим представителям знака предстоит пережить на этой неделе важный период своей жизни: принять сложное решение, вложить в дело чрезвычайные усилия, стать увереннее в себе.

Тельцы (21.04 - 20.05)

Эта неделя поставит перед вами первые предпосылки на крупные финансовые задачи. Теоретически все будет возможно, однако на деле может потребоваться больше денежных вливаний. И с этим вам помогут родные. К концу недели появится шанс добиться важного развития деловых планов. Также звезды советуют Тельцам больше времени уделять личной жизни, независимо от того, какая у вас ситуация (брак, холостая жизнь или развод).

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов неделя выдастся достаточно тревожной. Могут наметиться определенные искажения в отношении с близкими людьми. Некоторым представителям знака захочется набраться смелости и разорвать отношения или завершить взятые на себя обязательства. Так или иначе эти 7 дней могут стать поворотными в вашей жизни. Важно избегать проблем со здоровьем: не впадать в отчаяние, отрегулировать сон и бороться с мигренью.

Рак (22.06 - 22.07)

На этой неделе Раков могут вовлекать в свои сети интриганы и манипуляторы. Избегайте любого вмешательства в свою жизнь. Научитесь быть сдержаннее и хранить за семью печатями важную информацию о себе, своих достижениях, накоплениях и слабостях. В конце недели вас могут огорчить известия о некоторых событиях в жизни женщины, к которой вы неравнодушны.

Лев (23.07 - 23.08)

Будьте аккуратны, если вам предстоит решать крупные денежные вопросы или задачи по работе, связанные с командировкой в другой город или страну. Вам понадобится некоторая подготовка и время, чтобы разрешить возникшую жизненную ситуацию. В целом неделя будет касаться некоторых плохих новостей о здоровье знакомых. тогда как ваше самочувствие будет хорошим. Скорее всего, некоторые ваши переживания будут связаны с людьми, рожденными как и вы под знаками огненной стихии (Овнов, Львов или Стрельцов).

Дева (24.08 - 23.09)

На этой неделе Девам может сложно даваться общение с близкими из-за вашего непреклонного характера и упрямства. Вы легко можете обидеть словом или невнимательностью своих родных. Не нужно противостоять им в каких-то решениях. Попытайтесь отозваться с помощью и пониманием, чтобы не испытать неожиданного разочарования или отказ с их стороны. Также звезды говорят о том, что денежными целями вы будете довольны.

Весы (24.09 - 23.10)

Впереди Весам предстоит неделя, связанная с разрешением некоторых домашних проблем или родственных забот. Для семейных представителей знака неделя будет динамичной. Наберетесь терпения, избежать стресса в повседневной жизни помогут быстрые компромиссы и романтические вечера. Некоторые Весы получат выгодное деловое предложение. Звезды советуют отрегулировать отношения с Козерогами, Тельцами и Девами, с ними ссориться сейчас нежелательно.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам эта неделя принесет важную пользу для вашего личного комфорта, семьи и дома. Важно стремиться к прогрессу в рабочих делах и проявлять больше сочувствия по отношению к родным и друзьям. Особенно тем, кто живет в другом городе. Не стоит бояться перемен.

Стрелец (23.11 - 21.12)

На этой неделе Стрельцы будут пребывать в подавленном настроении. Возможно, ваши мысли связаны с некоторыми вопросами, которые вы не можете контролировать. Однако ваше влияние на жизнь других людей все же будет существенным. Сами о том не догадываясь, вы можете воздействовать на грядущие перемены в жизни окружающих.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги на этой неделе получат важные новости о дальних родственниках. Ваши любовные отношения также ожидают нового развития, не исключены моменты напряжения или стресса. На ваше настроение могут влиять поступки других женщин из вашего окружения. Личных целей будет достичь труднее, если вы проигнорируете мнения остальных.

Водолей (21.01 - 20.02)

На этой неделе Водолеев ждет важное событие в их жизни или у родственников. Некоторые эмоции могут варьироваться от положительных до отрицательных. Важно избегать недоверия или подозрений. Неделя станет благоприятной для медицинских вмешательств, изменения внешнего вида или профилактики здоровья.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Середина и конец марта для Рыб будут сложными в плане работы с информацией и коммуникацией. Из-за слишком размытого эмоционального состояния, будет непросто сосредоточится на рабочих аспектах, если вы привыкли работать самостоятельно. Более удачной неделя будет для тех Рыб, карьера которых зависит от успешной работы команды и общих усилий. В коллективных проектах можно ожидать хорошего продвижения.