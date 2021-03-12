В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский внесет в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

Об этом во время форума "Эффективные бюджеты" заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Чтобы децентрализация была неотвратимой и уже такой, которую очень сложно повернуть назад, - это изменения в Конституцию. Сейчас мы над этим работаем, президент дал нам такие поручения... Мы будем работать над этим как парламентарии, ожидаем в ближайшее время от президента внесение текста (законопроекта - Ред.)", - сказал Корниенко.

По словам Александра Корниенко, главы громад должны поддержать этот вопрос и, возможно, устроить митинг под Радой.

"Когда мы дойдем до изменений в Конституцию, я думаю, что может быть необходимость куда-то поехать, на какой-то митинг, потому что в Верховной Раде, как мы видим, есть много тех, кто хочет политически это использовать для себя, дескать, не время: зачем эта децентрализация, пусть будут РГА", - сказал Корниенко.

Напомним, Зеленский недавно заявил, что он хочет изменить Конституцию, чтобы назначать в регионы префектов и принять закон о местных референдумах.

Также мы писали о том, как под предлогом "децентрализации" в Украине ставят под контроль местное самоуправление.