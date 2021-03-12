Ивано-Франковская область занимает лидирующую позицию среди украинских регионов по количеству пациентов с Сovid-19, которые находятся в стационарах. Загруженность больниц и коек с кислородом составляет уже более 84%.

Об этом рассказала первая заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк в ходе онлайн-брифинга в пятницу, 12 марта.

"С начала пандемии в Ивано-Франковской области заболели 70 956 человек, из которых выздоровели 51 928 человек, а умерли 1 323 человека. За прошедшие сутки в области обнаружено 533 новых больных с диагнозом Covid-19. Госпитализированы в течение суток 390 человек, умерли 15 человек", - сказала она.

Садовьяк добавила, что этот регион сегодня лидирует по количеству пациентов, находящихся в стационарах больниц. Определены 30 медучреждений, которые работают с зараженными коронавирусом. В этих больницах находятся 3 523 пациента с подтвержденным диагнозом Covid-19.

По словам Садовьяк, модернизация кислородных систем, установление кислородных точек, закупка кислородных концентраторов продолжается - уже на следующей неделе дополнительно развернутые койки будут обеспечены кислородом.

Чиновница добавила, что сейчас загруженность коек с доступом к кислороду составляет 84,1%, загруженность реанимационных коек - 84,6%, загруженность аппаратов искусственной вентиляции легких - 31,1%

Также первый заместитель главы Минздрава сообщила, что в Ивано-Франковской области планируется создать 19 мобильных бригад для проведения вакцинации и 117 пунктов прививок.

Садовьяк о ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковской области - с 2:32

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Ивано-Франковске поликлинику переоборудуют в дополнительный госпиталь для ковидных больных.

Также сообщали, что в Ивано-Франковске больные с тяжелой формой Covid-19 вынуждены по несколько часов ожидать в каретах "скорой помощи", пока их госпитализируют в медучреждение.