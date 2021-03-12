Москва намерена воспринимать участие каких-либо стран в саммите "Крымская платформа", запланированном на 23 августа, как посягательство на территориальную целостность России.

Об этом со ссылкой на источник пишет Telegram-канал "РИА Новости".

"Москва расценивает озвученную Киевом стратегию "деоккупации" Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух регионов России", - сказано в сообщении.

Кроме того, МИД России предостерег "горячие головы" в Киеве от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий.

Напомним, Кулеба в Париже обсуждил с главой МИД Франции НАТО, нормандский формат и Крымскую платформу.

Также мы писали, что, по словам Мустафы Джемилева, Киев работает над тем, чтобы Байден поучаствовал в саммите "Крымской платформы" летом 2021 года.