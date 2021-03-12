Впервые за все время пандемии суточный прирост заболевших Сovid-19 в Украине оказался выше, чем в России. В нашей стране за минувшие сутки зафиксировано 12 946 новых случаев коронавируса, а в РФ - 9 794.

Об этом передает Телеграм-канал "Политика страны".

Общее число заболевших с начала эпидемии в Украине на сегодняшний день достигло отметки в 1 438 468 человек. Выздоровели за последние сутки 4 630 человек (с начала эпидемии - 1 214 876). Умерло за последние 24 часа 230 пациентов (с начала эпидемии - 27 915).

В России же с начала пандемии подтвержденных заражений уже 4 370 617. Скончались за это время 91 220 человек (+486 за сутки). Преодолели болезнь 3 973 029 (+13 496 за сутки).

Ранее мы писали, что в Молдове установлен антирекорд по суточному числу зараженных коронавирусом.

Также рассказывали, что Сovid-19 сделал прошлый год самым смертоносным в истории США.