В городе Калуш, который находится в Ивано-Франковской области, две девушки провалились под лед на Коломыйском городском озере. Они пытались спасти собаку, однако пострадали сами.

Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА в пятницу, 12 марта.

После звонка о животном, которое попало в беду, спасатели прибыли на место происшествия и увидели, что собаке уже оказывали помощь две местные жительницы в возрасте 15 и 20 лет. В итоге они спасли животное, однако сами провалились под лед.

Как рассказали в управлении ОГА, девушки смогли самостоятельно выбраться из воды. От оказания медицинской помощи они отказались.

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