В сети появилось видео как бывший президент Украины Петр Порошенко в 2010 году объясняет экс-нардепу Мустафе Найему насколько взаимовыгодными были Харьковские соглашения с Россией.

Соответствующую видеозапись публикует Телеграм-канал "Политика страны" в пятницу, 12 марта.

"Что касается соглашения по Черноморскому флоту (Харьковские соглашения - Ред.), главное это то, что и Россия, и Украина абсолютно отдавали себе отчет, что это соглашение в 2010 году действовать не может. Украина не способна была оплачивать эти суммы. И России, и Украине нужно было найти взаимоприемлемый вариант", - говорит Порошенко.

Также он добавил, что страны защитили свои интересы, подписав соглашение.

"И Россия, и Украина защитили свои интересы. Украина нашла формулу, по которой было возможно резкое изменение цены на газ, доведение ее до европейской", - добавил Порошенко.

Напомним, в четверг, 11 марта, СНБО поручил СБУ открыть уголовные дела о госизмене народных депутатов, в 2010 году голосовавших за ратификацию Харьковских соглашений, которые предусматривали продление срока размещения Черноморского флота России в Крыму в обмен на скидку на газ. Как ранее сообщалось, 11 лет назад этот договор поддержал и Порошенко.

Также ранее "Страна" публиковала полный список экс-депутатов, которым СНБО шьет госизмену за Харьковские соглашения.