В четверг, 11 марта, на заседании Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки состоялась презентация "Видения Воздушных Сил-2035". Командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов, который проходит как подозреваемый по делу о крушении Ан-26 под Харьковом, рассказал о планах приобретения американского самолета F-35.

Видео фрагмента презентации обнародовано в YouTube.

Дроздов рассказал о планах на первом этапе перевооружения ВС ВСУ получить новый многофункциональный самолет поколения 4++. Далее, по его словам, Украина рассчитывает получить самолет 5-го поколения.

"Рассматривается на первом этапе самолет типа Gripen. И F-15. В дальнейшем, с углублением отношений с партнерами, переход на современный самолет 5-го поколения F-35", - сказал Дроздов.

Отметим, что американский истребитель-бомбардировщик F-35 – один из самых дорогостоящих оружейных проектов в мире. Его стоимость стартует от 100 миллионов долларов за один самолет.

Ранее мы писали о том, как подозреваемый по делу о крушении Ан-26 командующий ВВС Дроздов заявил о давлении на генералов-атошников.