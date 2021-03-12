После того как вчера, 11 марта, Совет национальной обороны и безопасности Украины (СНБО) в числе прочих принял и решение национализировать авиастроительное предприятие "Мотор Сич" (среди акционеров которого китайская Beijing Skyrizon - Ред.), официальный Пекин выступил с резким заявлением по этому поводу.

Об этом передает Телеграм-канал "РИА Новости".

"Пекин после заявления СНБО о национализации "Мотор Сич" потребовал от Украины соблюдения законных прав и интересов китайских инвесторов", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что глава Меджлиса Рефат Чубаров раскритиковал Стратегию СНБО о деоккупации Крыма за то, что там нет пункта о статусе полуострова после реинтеграции.

Также мы рассказывали, что юристы прокомментировали решение СНБО по Харьковским соглашениям.