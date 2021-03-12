Сегодняшняя статистика по коронавирусу в Украине стала максимальной за последние три месяца - более 12 тысяч новых случаев.

Причем по этому показателю мы впервые обогнали Россию не в относительных, а в абсолютных цифрах.

Но еще более важные показатели - это госпитализации и смертность. Они в Украине идут в рост еще более высокими темпами.

Разбирались, как и почему растет число попавших в больницы. И как обстоит дело с этим в других странах.

Как и почему растет число тяжелых больных

Ситуация с тяжелыми случаями ковида ухудшается. Это видно по статистике.

10 марта был антирекорд от начала месяца - 4 250 госпитализаций. В целом за первую декаду марта большая половина дней шла с показателем более трех тысяч попавших в больницу.

Это выше, чем средняя динамика за все зимние месяцы.

Разберемся детально, в каких регионах самая сложная ситуация.

За последние четыре дня существенный прирост шел практически везде.

Если сравнить данные за 8-е и 11-е марта, то Киев ухудшил ситуацию вчетверо, Днепропетровск - вшестеро, Одесса - в 12 раз, Харьков - в 3,5 раза, Львов - вдвое.

Соседняя со столицей Житомирская область вообще подскочила в 18 раз.

Один из показателей, по которым области могут оказаться в "красной зоне" - это число госпитализаций на сто тысяч жителей. Превышением считается рост выше 60-ти.

По состоянию на вчера эту планку преодолели уже восемь областей - Ивано-Франковская, Винницкая, Черновицкая, Житомирская, Закарпатская, Николаевская, Киев и Хмельницкая область.

То есть Винница, которая пока в "оранжевой" зоне - ближайший претендент на "красную". Там показатель госпитализаций уже стабильно выше сотни.

Вслед за госпитализациями растет и летальность. По ней Украина вернулась к показателям декабря - сейчас у нас ежедневно фиксируется более двухсот смертей от ковида.

При этом интересно, что в декабре статистика заболеваемости шла на спад - тогда как росли смерти и госпитализации. И тогда это было поводом сомневаться в статистике Минздрава. Которую явно подгоняли под новогодний сезон - чтобы не объявлять локдаун.

Конкретно - делали очень мало тестов, заявляя, что больные перестали обращаться. Сейчас же тесты "отпустили", и они достигают околомаксимальных значений времен осени-2020.

Почему так произошло? Точных данных нет. Но версий есть несколько.

Первая - скрывать статистику перестали, чтобы испугать население и заставить его вакцинироваться. Пока же вакцинация явно проваливается. И под вопросом не только имидж власти - но и миллиардные контракты с производителями вакцин, которые заключает Минздрав и международные лоббисты.

Так, сегодня издание "Зеркало недели" сообщило, что срок годности вакцины "Ковишилд", которую купила Украина, до 23 июня. Это значит, что до истечения срока осталось 103 дня.

Учитывая оставшиеся в наличии 461 763 тысячи доз, нужно будет колоть в среднем по 4 483 дозы в день. Пока же скорость - 2 389 в сутки. По сути, темпы нужно будет удвоить, причем уже сейчас.

Видимо, с этим и связана публикация угрожающих цифр, которые раньше пытались ретушировать.

Вторая причина - ситуация действительно выходит из-под контроля. О третьей волне коронавируса уже открыто говорят ВОЗ и Евросоюз. Тем более что в Европе уже бушует более заразный и смертельный британский штамм "короны".

При этом показатели Украины все равно по многим параметрам выглядят более угрожающими. Что немного не вяжется с разговорами о том, будто у нас третья волна, "как и везде".

В пять раз хуже Москвы

Ухудшение ситуации по многим параметрам вывело Украину даже выше России, где население в четыре раза больше.

В том числе по таким абсолютным показателям, как заболеваемость. В РФ утром 12 марта зафиксировали 9 794 новых заболевших, а в Украине - 12 946.

Можно сравнить также и госпитализации. В РФ не публикуют сводной статистики по всей стране, но есть данные по Москве за вчера - 722 человека. В Киеве, где вчетверо меньше населения, вчера положили в больницы 896 человек.

Если еще проще - то в Москве госпитализируют 60 человек на миллион жителей, а в Киеве - почти 300. То есть в пять раз больше.

По смертям Россия вроде бы ведет - 486 против украинских 230-ти. Но с поправкой на число жителей страны - в РФ умерло за сутки 3-4 человека на миллион, а в Украине - 6.

То есть это говорит в целом о работе медицинской системы, о вакцинации и других факторах.

В целом среди стран-соседей по смертности Украина на третьем месте.

Но это в абсолютных цифрах. Если же брать на миллион населения, то картина складывается для Украины лучше:

Словакия - 17,8 Венгрия - 17,2 Молдова - 10,5 Польша - 10 Украина - 6 Румыния - 4,8 Россия - 4 Беларусь - 0,8

Тем не менее, как уверены эксперты, ситуация быстро ухудшается.

"На сегодняшний день в больницах на госпитализации находится пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19 - 24 279. Пациентов с подозрением и подтвержденным диагнозом Covid-19 - 31 253. Уровень госпитализаций на 1 млн населения составляет 584 (заболевших - Ред.) и 751 (подозрение - Ред.) пациентов.

Согласно данным Европейского центр профилактики и контроля заболеваний, который был опубликован вчера,

Украина занимает (по этим параметрам - Ред.) 5 и 7 место в Европе. И 1 место среди крупных стран с населением более 30 млн человек.

Темпы роста госпитализаций принимают угрожающие масштабы. Средний темп роста госпитализаций составляет 650-660 пациентов в сутки", - пишет в Фейсбуке блогер Евгений Истребин, анализирующий статистику по коронавирусу.

Он также приводит свои расчеты по сравнению госпитализаций в Украине и ЕС.