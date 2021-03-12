Украинские моряки, которых удалось спасти с затонувшего в Черном море судна Volgo Balt 179, прибыли в порт Констанцы.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Volgo Balt 179: Спасенные украинские моряки прибыли в порт Констанцы. Сейчас они проходят медицинский осмотр. Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угроз ее жизни нет", - написал Николенко.

С моряками в порту находятся посол Украины в Румынии и консулы.

Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає. Керівник @UKRinROU і консули разом з моряками, надають їм необхідну консульську допомогу pic.twitter.com/j4Czpm8f23 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 12, 2021

Напомним, 11 марта в Черном море затонул сухогруз Volgo Balt 179, на борту которого было 13 членов экипажа, все - украинцы. Десять человек удалось спасти, двое погибли.

Также мы публиковали поименный список украинцев, погибших при крушении судна у берегов Румынии.