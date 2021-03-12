Моряки проходят медосмотр. Скриншот из видео

Украинские моряки, которых удалось спасти с затонувшего в Черном море судна Volgo Balt 179, прибыли в порт Констанцы. 

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Volgo Balt 179: Спасенные украинские моряки прибыли в порт Констанцы. Сейчас они проходят медицинский осмотр. Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угроз ее жизни нет", - написал Николенко.

С моряками в порту находятся посол Украины в Румынии и консулы.

Напомним, 11 марта в Черном море затонул сухогруз Volgo Balt 179, на борту которого было 13 членов экипажа, все - украинцы. Десять человек удалось спасти, двое погибли.

Также мы публиковали поименный список украинцев, погибших при крушении судна у берегов Румынии.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.