В Украине прививки от коронавируса сделали уже 33 237 человек. Больше всего вакцинированных - в Донецкой области (4 114), наименьшее число - в Черниговской области (626).

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные в Телеграм-канале "Коронавирус инфо" в пятницу, 12 марта.

За минувшие сутки было привито 8 859 человек во всех регионах Украины. В течение 24 часов больше всего прививок было сделано в Киевской области - 950, а меньше всего - в Черниговской (80).

Количество прививок за сутки в регионах Украины:

Винницкая область - 370 прививок;

Волынская область - 160 прививок;

Днепропетровская область - 800 прививок;

Донецкая область - 610 прививок;

Житомирская область - 128 прививок;

Закарпатская область - 280 прививок;

Запорожская область - 320 прививок;

Ивано-Франковская область - 262 прививки;

Киевская область - 950 прививок;

Кировоградская область - 320 прививок;

Луганская область - 180 прививок;

Львовская область - 320 прививок;

Киев - 230 прививок;

Николаевская область - 250 прививок;

Одесская область - 230 прививок;

Полтавская область - 510 прививок;

Ровенская область - 320 прививок;

Сумская область - 389 прививок;

Тернопольская область - 560 прививок;

Харьковская область - 320 прививок;

Херсонская область - 400 прививок;

Хмельницкая область - 280 прививок;

Черновицкая область -260 прививок;

Черниговская область - 80 прививок.

Черкасская область - 330 прививок.

Ранее мы рассказывали, что платная вакцинация в частных клиниках может начаться к концу лета 2021.

Также писали, что в Украине прививки от коронавируса делают 130 медбригад.