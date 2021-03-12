В Киевской области за сутки прививку получили 950 человек, в Черниговской - 80. Хроника вакцинации
В Украине прививки от коронавируса сделали уже 33 237 человек. Больше всего вакцинированных - в Донецкой области (4 114), наименьшее число - в Черниговской области (626).
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные в Телеграм-канале "Коронавирус инфо" в пятницу, 12 марта.
За минувшие сутки было привито 8 859 человек во всех регионах Украины. В течение 24 часов больше всего прививок было сделано в Киевской области - 950, а меньше всего - в Черниговской (80).
Количество прививок за сутки в регионах Украины:
Винницкая область - 370 прививок;
Волынская область - 160 прививок;
Днепропетровская область - 800 прививок;
Донецкая область - 610 прививок;
Житомирская область - 128 прививок;
Закарпатская область - 280 прививок;
Запорожская область - 320 прививок;
Ивано-Франковская область - 262 прививки;
Киевская область - 950 прививок;
Кировоградская область - 320 прививок;
Луганская область - 180 прививок;
Львовская область - 320 прививок;
Киев - 230 прививок;
Николаевская область - 250 прививок;
Одесская область - 230 прививок;
Полтавская область - 510 прививок;
Ровенская область - 320 прививок;
Сумская область - 389 прививок;
Тернопольская область - 560 прививок;
Харьковская область - 320 прививок;
Херсонская область - 400 прививок;
Хмельницкая область - 280 прививок;
Черновицкая область -260 прививок;
Черниговская область - 80 прививок.
Черкасская область - 330 прививок.
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