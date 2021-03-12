Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая ранее заявляла о готовности стать послом России в Украине, сказала, что хотела бы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в Telegram-канале сообщают "РИА Новости".

Поклонская сказала, что предложила бы президенту Украины начать диалог.

"В наших силах изменить настоящее, а не прошлое, бесконечно поливая друг друга грязью и настраивая людей на вражду", - сказала Поклонская.

Также она выступает против запрета русского языка в Украине.

"Сегодня запрет русского языка для украинцев – это продолжение раскола. Я украинка, для меня родной язык – русский. И таких, как я, в Украине большинство", - заявила Наталья Поклонская.

Напомним, Поклонская ранее заявляла, что нужно говорить "в Украине", а не "на Украине".

Также мы писали о том, что Поклонская призналась, что на выборах президента в Украине голосовала бы за Зеленского.