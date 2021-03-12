Поклонская хочет встречи с Зеленским, чтобы забыть прошлое и поменять настоящее
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая ранее заявляла о готовности стать послом России в Украине, сказала, что хотела бы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом в Telegram-канале сообщают "РИА Новости".
Поклонская сказала, что предложила бы президенту Украины начать диалог.
"В наших силах изменить настоящее, а не прошлое, бесконечно поливая друг друга грязью и настраивая людей на вражду", - сказала Поклонская.
Также она выступает против запрета русского языка в Украине.
"Сегодня запрет русского языка для украинцев – это продолжение раскола. Я украинка, для меня родной язык – русский. И таких, как я, в Украине большинство", - заявила Наталья Поклонская.
Напомним, Поклонская ранее заявляла, что нужно говорить "в Украине", а не "на Украине".
Также мы писали о том, что Поклонская призналась, что на выборах президента в Украине голосовала бы за Зеленского.