Картина цифрового художника Beeple продана на аукционе за $69 миллионов

Художник Майк Винкельманн известный под ником Beeple продал свою картину "Everydays: The First 5000 Days" аукционному дому Christieʼsа за 69,3 миллионов долларов в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Это рекордная цена за NFT.

Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома.

На аукцион выставили JPG-файл - коллаж из всех изображений, которые художник ежедневно публиковал в интернете в течение пяти тысяч дней начиная с 2007 года.

Аукцион проходил в течение двух недель, торги начались со стартовой цены 100 долларов. В последние несколько секунд торгов поступило множество заявок, из-за чего аукцион продлили на две минуты.

До этого случая Beeple не был дорогим художником. Его картины продавались от сотни долларов за штуку.

NFT или невзаимозаменяемые токены - это уникальные файлы, которые хранятся в цепочке блоков и могут подтверждать право собственности на произведение цифрового искусства. Покупатели обычно получают ограниченные права на показ цифровых произведений искусства, которые они представляют, но во многих случаях они просто покупают право на актив, который могут перепродать позже.

Ранее мы рассказывали, как Анджелина Джоли продавала на аукционе картину Черчилля, которую он подарил Рузвельту.

Также сообщали, что картину Бэнкси "Покажи мне Моне" продали на аукционе почти за 10 миллионов долларов.