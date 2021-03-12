Утром в пятницу, 12 марта, в Подольськом районе Киева загорелась кровля трехэтажного здания дома престарелых. Внутри здания находилось 65 пенсионеров. Спасатели оперативно всех эвакуировали и никто не пострадал.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице Facebook.

Возгорание произошло 05:51 (по киевскому времени) в Подольском районе по улице Лесозащитная, 11-б.

"В 06:55 пожар локализован на площади 100 кв.м., а в 07:17 - ликвидирован", - рассказали спасатели.

По данным ГСЧС, в доме престарелых находилось 65 человек пожилого возраста. Спасатели с обслуживающим персоналом с верхних этажей эвакуировали на первый этаж 65 пожилых людей и 15 человек персонала. В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, в январе в Харькове 15 человек погибли во время пожара, который вспыхнул в доме, переоборудованном под дом престарелых. Девять человек были спасены и доставлены в больницу, однако вскоре еще один человек погиб в медучреждении.

Причиной пожара по заключению комиссии, стала электропроводка. На втором этаже был включен электрокамин, что, предположительно, и привело к перегрузке электросети.