Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что все желающие украинцы получат прививку от Covid-19 в 2021 году, при этом будут вакцинированы двумя дозами препарата.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Я просчитал и говорю вам официально, сейчас: в 2021 году мы провакцинируем всех, у кого есть желание. Двумя дозами. Главное, чтобы не было никаких срывов, глобальных катаклизмов в поставках вакцин. В месяц можно делать пять миллионов прививок, есть каскадный метод", - сказал Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что эта вакцинальная кампания будет отличаться от остальных и будет доведена до конца.

"Вы все сейчас говорите о темпах наращивания, я отвечаю за отсутствие программных ошибок. Я в этой стране видел сорванные кампании иммунопрофилактики, в 2008, 2015, 2018 годах. Кампания по ковиду запустилась, кампания будет доведена до логического завершения. Это я гарантирую как главный санитарный врач", - сказал он.

Напомним, сейчас в Украине делают прививки индийской вакциной CoviShield. Жители нашей страны получают первую дозу препарата. Вакцинированы уже около 30 тысяч украинцев.

Также Украина ожидает вакцину Pfizer в ближайшие недели. А к концу марта в нашу страну должны поступить еще 1,5 млн доз вакцины Covishield.