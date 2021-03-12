В Украине резкий взлет числа новых зараженных. Прирост за сутки почти 4 000 человек
По состоянию на утро пятницы, 12 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 12 946 человек.
Напомним, что вчера, 11 марта, в стране было выявлено 9 084 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 3 862 человека.
О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.
Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 438 468 человек. Выздоровели за последние сутки 4 630 человек (с начала эпидемии - 1 214 876 человек - Ред.).
Умерло за сутки 230 пациентов (с начала эпидемии - 27 915 - Ред.)
Госпитализировано за сутки 3 843 человека. Среди новых зараженных 649 детей и 450 медработников.
Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Житомирской области (1 310 человек), Одесской области (757), Львовской области (704), Киевской области (697) и Винницкой области (940).
В Киеве выявлено 896 случаев.
Ранее "Страна" сообщала, что Pfizer хочет производить вакцину от коронавируса в Индии.
Также мы передавали, что AstraZeneca сокращает поставки вакцины в Европу.