По данным на 12 марта, число зараженных на Земле приближается к 119 миллионам, фото: arcgis.com

По состоянию на утро пятницы, 12 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 12 946 человек. 

Напомним, что вчера, 11 марта, в стране было выявлено 9 084 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 3 862 человека. 

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Данные по коронавирусу на 12 марта

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 438 468 человек. Выздоровели за последние сутки 4 630 человек (с начала эпидемии - 1 214 876 человек - Ред.).

Умерло за сутки 230 пациентов (с начала эпидемии - 27 915 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 3 843 человека. Среди новых зараженных 649 детей и 450 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Житомирской области (1 310 человек), Одесской области (757),  Львовской области (704), Киевской области (697) и Винницкой области (940). 

В Киеве выявлено 896 случаев.

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