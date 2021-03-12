Вчера, 11 марта, в американском штате Калифорния, в городе Фримонт вспыхнул сильный пожар на заводе Илона Маска по выпуску электромобилей Tesla.

Об этом сообщает местный телеканал KRON4.

Пламя вспыхнуло в новом строящемся здании. По предварительным данным экстренных служб произошла утечка гидравлической жидкости, которая вступила в контакт с раскаленным металлом.

Городские пожарные Фримонта направили на место ЧП две пожарные машины. Экипажи координировали свои действия с пожарной командой завода Tesla. Данных о пострадавших в результате пожара пока нет. Весь персонал был отмечен как "не получивший ранений".

Ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск за месяц заработал на росте биткоина больше, чем за год на Tesla.