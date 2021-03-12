В США горел завод Tesla. Фото
Вчера, 11 марта, в американском штате Калифорния, в городе Фримонт вспыхнул сильный пожар на заводе Илона Маска по выпуску электромобилей Tesla.
Об этом сообщает местный телеканал KRON4.
Пламя вспыхнуло в новом строящемся здании. По предварительным данным экстренных служб произошла утечка гидравлической жидкости, которая вступила в контакт с раскаленным металлом.
Городские пожарные Фримонта направили на место ЧП две пожарные машины. Экипажи координировали свои действия с пожарной командой завода Tesla. Данных о пострадавших в результате пожара пока нет. Весь персонал был отмечен как "не получивший ранений".
Ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск за месяц заработал на росте биткоина больше, чем за год на Tesla.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.