Вчера, 11 марта, СНБО Украины утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, однако этот документ вызвал серьезную критику со стороны главы Меджлиса Рефата Чубарова. Он утверждает, что в него не вошел ряд принципиальных предложений Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом Рефат Чубаров написал в Facebook

"Так, нами предлагалось включить в перечень задач Стратегии следующее: "Защита и реализация неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа в составе суверенного и независимого Украинского государства".

Или, скажем, в раздел "Приоритетные направления", где говорится о предпосылках реинтеграции временно оккупированной территории, мы предлагали записать "определение статуса Крыма как национально-территориальной автономии, которая образуется в пределах Крымского полуострова на основе реализации крымскотатарским народом как коренным народом Украины своего права на самоопределение, и которая является неотъемлемой составляющей Украины, и осуществляет полномочия определенные Конституцией Украины".

Отмечу, что Стратегия деоккупации Крыму рассчитана на 5 лет. Конечно, мы не планируем, что через 5 лет понадобится утверждать новый документ об освобождении Крыма от российских захватчиков.

Конечно, Меджлис крымскотатарского народа, собственно и сам крымскотатарский народ, будут продолжать и дальше борьбу по очистке собственной земли от российских оккупантов.

И еще одно важное замечание.

Как утверждают эксперты, наши международные партнеры, вежливо слушают велеречивых украинских политиков, однако особое внимание уделяют сути документов, принятых органами государственной власти Украины.

Жаль, что в принятой Стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя наши международные партнеры пока не найдут четкого ответа на вопрос о том, каким будет статус Крыма после восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом? И насколько этот статус позволит обеспечить государственные гарантии сохранения и развития на своей земле коренного крымскотатарского народа?", - в частности заявил Рефат Чубаров.

Ранее "Страна" сообщала, что юристы прокомментировали решение СНБО по Харьковским соглашениям.