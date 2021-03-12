После того, как 10 стран ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca компания объявила о том, что приняла решение сократить объем поставок своей вакцины в Евросоюз.

Об этом передает Reuters.

В компании заявили, что AstraZeneca планирует поставить в Евросоюз около 30 млн доз вакцины до конца марта и еще 20 млн доз - в апреле. Таким образом, компания выполнит всего лишь треть своих обязательств по контракту.

В феврале компания пообещала направить в ЕС 40 млн доз до конца марта, что также ниже изначальных обязательств.

Напомним, что 10 стран Евросоюза приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после информации об образовании тромбов у пациентов. После этого европейский лекарственный регулятор рекомендовал странам использовать вакцину, а в компании AstraZeneca заверили в безопасности препарата.

В ВОЗ заявили, что изучают данные об отказе европейских стран от препарата.

Ранее "Страна" сообщала, что Степанов заявил, что вакцины Covishield и AstraZeneca полностью одинаковые.