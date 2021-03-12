За 2020 год в Украине потеряли работу 73 тысячи медиков. Это произошло несмотря на нехватку медицинских кадров в условиях нагрузки на систему здравоохранения из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает издание "Сегодня".

Как пишет "Сегодня", согласно данным Государственного центра занятости, только в январе 2021 года лишились работы шесть тысяч медиков. А в соответствии с графиком плановых сокращений, который ведет центр, в самый разгар пандемии потеряли места 73 тысячи медработников.

Эксперты считают, что массовый отток сотрудников связан с реформированием отрасли.

В то же время с начала 2021 года в Украине наметилась тенденция к расширению штата медперсонала и появилось больше вакансий. Так, в январе в этой сфере появилось 3000 новых работников.

"Говоря о рынке медицины и фармации, можно отметить определенную активность по сравнению с 2020 годом. Компании адаптировались к карантинным реалиям и уже понимают, как в этой ситуации работать. Вместе с тем пока только 15% компаний расширяют штат. Рекрутмент в других компаниях больше связан с декретом сотрудников или переходом сотрудников в другие компании", – рассказала консультант по рекрутменту Жанна Селищева.

"Страна" не раз писала о массовых увольнениях медиков из коронавирусных больниц в связи с многократно возросшей нагрузкой. Например, осенью такой отток наблюдался в харьковской больнице №25.

А прошлой весной бежали врачи из больниц на Западной Украине.