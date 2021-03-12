За последние несколько месяцев украинская киберполиция задержала двух кураторов так называемых групп смерти в социальных сетях. Ими оказались несовершеннолетние девочки, которых направили на принудительное лечение.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" сообщил главный инспектор Департамента киберполиции Национальной полиции Роман Сочка.

По его словам, одну девочку задержали в конце 2020 года в Киеве, другую - уже в нынешнем году в Кривом Роге Днепропетровской области.

"Что касается кураторов, я хотел бы отметить, что Департамент киберполиции задержал двух таких кураторов - лиц, которые называли себя кураторами. Что самое страшное, ими оказались несовершеннолетние: дети 13-ти и 15-ти лет. Это дети, которые не утвердились в жизни, не имеют авторитета среди близких, друзей, не имеют внимания от своих родителей", - сказал Сочка.

Правда, ни один из участников курируемых ими групп смерти, к счастью, не покончил с собой.

О группах смерти в социальных сетях много говорили и писали в 2017 году в связи с игрой "Синий кит". Потом эта информационная волна спала, но в последнее время такие группы вновь стали популярными среди подростков. Только в марте 2021 года украинские киберполицейские обнаружили десятки электронных адресов таких групп и заблокировали их работу.

Ранее "Страна" сообщала о задержании куратора одной из групп в Кривом Роге, упомянутом киберполицейским.

Подробно эту тему мы разбирали в нашей статье.