Столичное издательство "Книголав" попало в скандал из-за книги шведского писателя Инди Чавеса Переса "Уважение. Парням о любви, сексе и согласии", которую оно готовит к выходу в Украине в мае этого года.

Инти Чавес Перес - писатель и секс-педагог из Гетеборга, Швеция, в прошлом был журналистом, но оставил карьеру в этой сфере ради просвещения общества о равенстве полов и сексуальности. Он является членом Шведского агенства по делам молодежи и гражданского общества и преподает половое воспитание подросткам в школах.

В 2018 году Перес опубликовал книгу для мальчиков "Уважение". Права на ее публикацию были проданы в 19 стран мира.



Первая же строка первой главы его книги гласит: "Нормальный ли у меня член?", а вообще в ней 10 глав - о мужской сексуальности, половых органах, порно, гетеросексуальном и однополом сексе.

На английском языке книга доступна на Амазоне

"Книголав" получило грант европейской организации House of Europe на публикацию этой книги. Но оказалось, что издатель хочет отредактировать книгу и исключить некоторые отрывки, где речь идет о сексе между парнями.

Однако переводчик книги, культуролог и будущий сексолог из Швеции Анна Топилина выступила против этого.

Между ней и редактором Юлией Ярмоленко возник спор в социальных сетях.

Топилина опубликовала пост о том, что ее перевод начала редактировать "дама-сексолог". Речь идет о том, стоит ли удалить раздел об однополом сексе, и автор книги, якобы, согласился на это. Переводчица также обнародовала скриншоты ее общения с редактором.

Хотя, по словам переводчика, сам автор книги Инди Чавес Перес не в курсе о планах сократить перевод. У себя в Twitter Перес написал, что не согласится на такие правки.

"Получаю много сообщений из одной из стран, где крупный инфлюенсер проводит кампанию за удаление информации об ЛГБТ из моей книги "Уважение". Как правообладатель скажу, что этого не произойдет", - сообщил автор, так и не рассказав, про какую страну идет речь. Кроме того, он объявил о планах приехать в "эту страну".

Позже Ярмоленко подробно описала свою позицию по переводу книги. По ее словам, речь идет лишь о рекомендациях, хотя до этого она заявила, что раздел про секс между подростками одного пола будет полностью удален.

Юлия призналась, что настояла на этом, поскольку ее смутил один момент: в книге мальчикам рекомендовали разрабатывать анус полусырой морковью, помещенной в презерватив, при этом даже описывался рецепт ее приготовления.

Юлия объяснила, что три года работала в медицинском центре, где проктология была одним из главных отделений. За время работы она услышала множество историй об инородных предметах в прямой кишке. Следовательно, подобные советы небезопасны.

Второй момент, который возмутил Юлию - это совет носить ЛГБТ-символику, чтобы продемонстрировать принадлежность к нетрадиционной ориентации и найти себе партера. По ее словам, в нашей стране это опасно, более того - "за это могут даже убить".

В самом же издании подчеркнули, что они не несут ответственность за высказывания подрядчиков на их личных страницах. Также издательство настаивает на том, что правообладатели дали согласие на изменения в переводе. Кроме того, в сообщении говорится, что о ситуации уже уведомлен грантодатель, за средства которого намерены издать книгу.

Соосновательница "Книголава" Светлана Павелецкая написала на своей странице в ФБ, что публиковать книгу в таком виде может быть опасно, и в целом она поддерживает позицию Ярмоленко.

"Например, в книге написано, что, если хочешь проверить свою ориентацию, надень ЛГБТ-символику и пройдись по городу. Я не хочу нести ответственность за 14-15-летнего мальчика, которые так выйдет на Троещине, Отрадном или в индустриальном районе Кривого Рога, и вместо ориентации проверит прочность черепа", - говорит Павелецкая.

Она также отметила, что если "Книголав" не сможет договориться с автором о правках в его тексте, то издавать книгу не будут, а деньги вернут грантодателю.

Позже переводчица Топилина написала еще один пост, последний, в котором подчеркнула, что претензии были не к Ярмоленко.

"Да, в ходе этого процесса мне было ужасно страшно и нервно, и я прекрасно наломала дров в пылу праведного кипения, и не горжусь этим. Приношу извинения всем тем, в чьих глазах пошатнулся мой образ. С этого момента я не буду никак комментировать поведение, слова и любые другие штуки, касающиеся секс-педагогини Юлии Ярмоленко", - заявила Топилина.

Ранее "Страна" сообщала, что Минкульт закупил для детских библиотек больше тысячи комиксов про принцесс-лесбиянок разных рас.

Также напомним, что для украинских библиотек закупят книги скандальной Ларисы Ницой, экс-главы Украинского института нацпамяти Владимира Вятровича и журналиста Аркадия Бабченко.