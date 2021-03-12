В ответ на отказ признавать права ЛГБТИК некоторыми странами Евросоюза, в частности в Польше и Венгрии, 11 марта депутаты Европарламента объявили ЕС "зоной свободы ЛГБТИК".

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

За соответствующую резолюцию проголосовали 492 евродепутата, против высказались 141, 46 воздержались.

Начиная с марта 2019 года более 100 польских регионов, округов и муниципалитетов приняли постановления, провозглашающие свои территории свободными от идеологии ЛГБТИК. Согласно этим постановлениям, местные органы власти должны воздерживаться от поощрения терпимости к ЛГБТИК и отказываться от финансовой помощи со стороны организаций, выступающих за ЛГБТ-ценности.

По мнению депутатов Европарламента, ЛГБТИК-сообщество в Польше подвергается дискриминации и нападениям. Кроме того, в стране представители власти, выборные должностные лица (включая действующего президента) и проправительственные СМИ разжигают ненависть к ЛГБТ. В Польше арестовывают активистов этого движения, запрещают их марши и прайды.

Также в Европарламенте встревожены ситуацией в Венгрии. В ноябре 2020 года венгерский город Надьката принял постановление, запрещающее распространение и продвижение пропаганды ЛГБТИК. Спустя месяц национальный парламент принял поправки к Конституции, которые еще больше ограничивают права ЛГБТИК, не принимают во внимание существование трансгендеров и небинарных людей и ограничивают их право на семейную жизнь.

"ЛГБТИК-люди повсюду в ЕС должны пользоваться свободой жить и публично демонстрировать свою сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, не опасаясь нетерпимости, дискриминации или преследований, а власти на всех уровнях управления в ЕС должны защищать и продвигать равенство и фундаментальные права всех, в том числе ЛГБТИК", - заключили депутаты Европарламента.

Как сообщала "Страна", осенью в Польше предложили запретить ЛГБТ-марши.

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