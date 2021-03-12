Вакцина американской компании Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта коронавируса и 86,3% против британского штамма.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своем сайте.

В частности, третья фаза испытания вакцины NVX CoV2373 проходила в Великобритании. Исследование охватывало более 15 тысяч участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет. В пресс-релизе указали, что в испытаниях в том числе принимали участие люди с ВИЧ.

Помимо этого, компания заявила, что если речь идет о тяжелом течении болезни, препарат продемонстрировал 100% эффективности. Представители Novavax заявили, что компания предметно работает с новыми штаммами коронавируса и "смогут быстро увеличить производство дополнительных рекомбинантных белковых вакцин-кандидатов".

В то же время, в ходе испытаний в Южной Африке было доказано, что 1/3 людей ранее уже болели Covid-19.

Напомним, что Украина в феврале договорилась о получении 5 миллионов дополнительных доз американской вакцины NovaVax. Всего этих вакцин ожидается в стране 15 миллионов доз.

Ранее "Страна" сообщала, что Pfizer и BioNTech проверят эффективность введения третьей дозы вакцины от новых штаммов коронавируса. В частности, оценка эффективности третьей дозы вакцины является частью клинических испытаний.